Константинова (Константинова) Анисия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти07.11.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Константинова Анисия Павловна
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Николай Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Дочь: Константинова Мария Павловна
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Дочь: Константинова Анна Павловна
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Дочь: Константинова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Василий Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Стефан Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Пётр Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Дочь: Константинова Мария Павловна
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Георгий Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Семён Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич
Сын: Константинов Александр Павлович
Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич