Константинова (Константинова) Анисия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Константинова) Анисия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

07.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Константинов Николай Петров

Мать: Константинова Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
27.12.1864

Дочь: Константинова Анисия Павловна

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Константинов Николай Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
19.09.1867

Сын: Константинов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1871

Дочь: Константинова Мария Павловна

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Константинов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
26.07.1875

Дочь: Константинова Анна Павловна

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
22.02.1878

Дочь: Константинова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
22.02.1878

Сын: Константинов Василий Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Константинов Стефан Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Константинов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1882

Дочь: Константинова Мария Павловна

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
05.04.1884

Сын: Константинов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
05.04.1884

Сын: Константинов Семён Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
28.06.1885

Сын: Константинов Александр Павлович

Отец ребёнка: Константинов Павел Андреевич

Смерть
07.11.1912
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