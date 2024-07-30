Веков Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Анисимов Евграф Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1837
Сын: Веков (Анисимов) Федор Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно