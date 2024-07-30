Веков Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веков Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Анисимов Евграф Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Веков (Анисимов) Федор Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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