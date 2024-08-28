Шалкина Фетинья Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалкина Фетинья Астафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шалкин Артемий Дементьевич

Отец ребёнка: Шалкин Дементий Леонович

Рамутишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.

Дочь: Неизвестно (Шалкина) Федосья Дементьевна

Отец ребёнка: Шалкин Дементий Леонович

Рождение ребёнка
24.08.1900 ст.

Сын: Шалкин Акиндин Дементьевич

Отец ребёнка: Шалкин Дементий Леонович

Смерть
Неизвестно

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