Шалкина Фетинья Астафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шалкин Артемий Дементьевич
Отец ребёнка: Шалкин Дементий Леонович
Рамутишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.
Дочь: Неизвестно (Шалкина) Федосья Дементьевна
Отец ребёнка: Шалкин Дементий Леонович
Рождение ребёнка
24.08.1900 ст.
Сын: Шалкин Акиндин Дементьевич
Отец ребёнка: Шалкин Дементий Леонович
Смерть
Неизвестно