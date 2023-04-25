Шагин Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения01.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1852
ГАСО Ф.6, о.1, д.322, стр.008об-009. запись № 14 (лиц мужского пола) от 01 февраля о рождении в Метрической книге за 1852г. Преображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1890
Мать ребёнка: Шагина Александра Трофимовна
ГАСО Ф.6. Оп.7, д.299, л.280 об.-281 метрическая книга Введенской церкви Верхне-Сергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно