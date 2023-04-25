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Шагин Семен Семенович

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1852

Отец: Шагин Семен Федорович

Мать: Шагина (Полевова) Пелагея Федотовна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
ГАСО Ф.6, о.1, д.322, стр.008об-009. запись № 14 (лиц мужского пола) от 01 февраля о рождении в Метрической книге за 1852г. Преображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагина Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагин Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Шагин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Шагина Александра Трофимовна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
ГАСО Ф.6. Оп.7, д.299, л.280 об.-281 метрическая книга Введенской церкви Верхне-Сергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно

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