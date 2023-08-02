Будилов Сидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Будилова Татьяна Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Будилов Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Будилова Татьяна Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Будилова Гликерия Сидоровна
Мать ребёнка: Будилова Татьяна Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Смерть
Неизвестно