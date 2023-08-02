Будилов Сидор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будилов Сидор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконцево волость, с Пустынь, дер. Неумойная
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Будилов Егор Сидорович

Мать ребёнка: Будилова Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Будилов Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Будилова Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Будилова Гликерия Сидоровна

Мать ребёнка: Будилова Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будилова Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Смерть
Неизвестно
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