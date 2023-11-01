Аксинья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Ион Ермолович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (ПРИЕМЫШ) Евдокия
Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пыжев Матвей Ионович
Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Пыжева) Марья Ионовна
Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович