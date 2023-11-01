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Аксинья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Ион Ермолович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (ПРИЕМЫШ) Евдокия

Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Матвей Ионович

Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Пыжева) Марья Ионовна

Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пыжев Григорий Ионович

Отец ребёнка: Пыжев Ион Ермолович

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