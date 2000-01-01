Садовникова (Зубкова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти26.04.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1924
Дочь: Мочнова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Садовников Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Макарова Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садовников Иван Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садовников Николай Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садовникова Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.04.1963