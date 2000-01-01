Садовникова (Зубкова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Зубкова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

26.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1924

Дочь: Мочнова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Садовников Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Макарова Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садовников Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садовников Николай Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садовникова Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.04.1963
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