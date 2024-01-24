Алтухов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982

Отец: Алтухов Сергей Витальевич

Мать: Логашина Ирина

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