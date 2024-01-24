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Алтухов Сергей Сергеевич
Алтухов Сергей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1982
Пол
Мужской
Отец
Алтухов Сергей Витальевич
Мать
Логашина Ирина
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982
Отец:
Алтухов Сергей Витальевич
Мать:
Логашина Ирина
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