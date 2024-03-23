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Седымова Анастасия Андрияновна

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Андриян

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Седымов Сидор Самойлович

Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Седымов Иван Самойлович

Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна

Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович

Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: Седымова Анна Самойловна

Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1916

Дочь: Седымова Параскева Самойловна

Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1918

Сын: Седымов Николай Самойлович

Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович

Смерть
Неизвестно

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