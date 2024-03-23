Седымова Анастасия Андрияновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1902
Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1902
Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна
Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: Седымова Анна Самойловна
Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1916
Дочь: Седымова Параскева Самойловна
Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1918
Сын: Седымов Николай Самойлович
Отец ребёнка: Седымов Самойло Иванович
Смерть
Неизвестно