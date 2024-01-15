Седова (Опарина) Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти08.04.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1863
Сын: Седов (опарин) Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Седов (опарин) Сергей Фёдоров
Рождение ребёнка
06.01.1866
Сын: Седов (опарин) Афанасий Сергеев
Отец ребёнка: Седов (опарин) Сергей Фёдоров
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
1868
Сын: Седов (опарин) Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Седов (опарин) Сергей Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1891