Седова (Опарина) Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Опарина) Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

08.04.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1863

Сын: Седов (опарин) Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Седов (опарин) Сергей Фёдоров

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1866

Сын: Седов (опарин) Афанасий Сергеев

Отец ребёнка: Седов (опарин) Сергей Фёдоров

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
1868

Сын: Седов (опарин) Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Седов (опарин) Сергей Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов (опарин) Сергей Фёдоров

Смерть
08.04.1891
Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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