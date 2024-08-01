Зикратый Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратый Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зикратый Никита

Мать: Зикратая Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зикратая Варвара

Рождение ребёнка
25.12.1882

Дочь: (Зикратая) Анисья

Мать ребёнка: Зикратая Варвара

Рождение ребёнка
21.07.1885

Сын: Зикратый Трофим

Мать ребёнка: Зикратая Варвара

Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: (Зикратая) Фёкла

Мать ребёнка: Зикратая Варвара

Рождение ребёнка
26.05.1899

Сын: Зикратый Георгий

Мать ребёнка: Зикратая Варвара

Рождение ребёнка
?.02.1907

Дочь: (Зикратая) Агафья

Мать ребёнка: Зикратая Варвара

Смерть
Неизвестно

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