Зикратый Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зикратый Никита
Мать: Зикратая Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зикратая Варвара
Рождение ребёнка
25.12.1882
Дочь: (Зикратая) Анисья
Мать ребёнка: Зикратая Варвара
Рождение ребёнка
21.07.1885
Сын: Зикратый Трофим
Мать ребёнка: Зикратая Варвара
Рождение ребёнка
04.06.1893
Дочь: (Зикратая) Фёкла
Мать ребёнка: Зикратая Варвара
Рождение ребёнка
26.05.1899
Сын: Зикратый Георгий
Мать ребёнка: Зикратая Варвара
Рождение ребёнка
?.02.1907
Дочь: (Зикратая) Агафья
Мать ребёнка: Зикратая Варвара
Смерть
Неизвестно