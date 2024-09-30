Ряйкконен Катарина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1834
Дата смерти06.01.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1857
Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович
Рождение ребёнка
16.04.1860
Дочь: Матикайнен (Ряйкконен) Ида-Катарина Петровна
Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович
Рождение ребёнка
09.01.1863
Сын: Ряйкконен Роберт Петрович
Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович
Рождение ребёнка
15.09.1864
Сын: Ряйкконен Петр Бернхард Петрович
Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1866
Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович
Смерть
06.01.1875