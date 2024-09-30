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Ряйкконен Катарина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1834

Дата смерти

06.01.1875

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряйкконен Петр Павлович

Рождение ребёнка
20.12.1857

Сын: Ряйкконен Павел Петрович

Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1860

Дочь: Матикайнен (Ряйкконен) Ида-Катарина Петровна

Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович

Рождение ребёнка
09.01.1863

Сын: Ряйкконен Роберт Петрович

Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович

Рождение ребёнка
15.09.1864

Сын: Ряйкконен Петр Бернхард Петрович

Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович

Рождение ребёнка
05.12.1866

Сын: Ряйкконен Оскар Петрович

Отец ребёнка: Ряйкконен Петр Павлович

Смерть
06.01.1875

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