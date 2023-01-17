Сергеева Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сергеев Константин Ефимович
Отец ребёнка: Сергеев Ефим Амплиевич
Рождение ребёнка
24.10.1906
Отец ребёнка: Сергеев Ефим Амплиевич
Рождение ребёнка
04.02.1909
Отец ребёнка: Сергеев Ефим Амплиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1942