Сергеева Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сергеев Константин Ефимович

Отец ребёнка: Сергеев Ефим Амплиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Сергеев Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Сергеев Ефим Амплиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.02.1909

Сын: Сергеев Николай Ефимович

Отец ребёнка: Сергеев Ефим Амплиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Ефим Амплиевич

Смерть
После 1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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