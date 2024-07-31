Кухтинова (Сальникова) Александра
Место рожденияХохловка
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сальников Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1906
Муж: Кухтинов Козьма
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: (Кухтинова) Анастасия
Отец ребёнка: Кухтинов Козьма
Рождение ребёнка
06.06.1912
Сын: Кухтинов Федор
Отец ребёнка: Кухтинов Козьма
Рождение ребёнка
03.09.1918
Дочь: (Кухтинова) Анна
Отец ребёнка: Кухтинов Козьма