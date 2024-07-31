Кухтинова (Сальникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтинова (Сальникова) Александра

Место рождения

Хохловка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1906

Муж: Кухтинов Козьма

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: (Кухтинова) Анастасия

Отец ребёнка: Кухтинов Козьма

Рождение ребёнка
06.06.1912

Сын: Кухтинов Федор

Отец ребёнка: Кухтинов Козьма

Рождение ребёнка
03.09.1918

Дочь: (Кухтинова) Анна

Отец ребёнка: Кухтинов Козьма

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