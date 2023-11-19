Комарова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Комаров Иван
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бундина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бундин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бундин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бундин Станислав Григорьевич
Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич
Смерть
1972