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Комарова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Комаров Иван

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бундина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бундин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бундин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бундин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бундин Станислав Григорьевич

Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бундин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Бундин Григорий Григорьевич

Смерть
1972

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