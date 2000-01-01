Гуляев Карп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: Гуляев Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гуляев Егор
Мать ребёнка: не указана
см. РГАДА 350-2-1638 л.626об
Рождение ребёнка
1718
Сын: Гуляев Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Гуляев Гаврило
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Гуляев Иван
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно