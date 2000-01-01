Гуляев Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляев Карп

Гуляев Карп

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1635 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Гуляев Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Гуляев Егор

Мать ребёнка: не указана

см. РГАДА 350-2-1638 л.626об
Рождение ребёнка
1718

Сын: Гуляев Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Гуляев Гаврило

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Гуляев Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close