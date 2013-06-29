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Савчик Сергей Владимирович

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Место рождения

г. Белебей, Башкирская АССР, РСФСР, СССР

Дата рождения

20.12.1957

Дата смерти

29.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Белебей, Башкирская АССР, РСФСР, СССР
Бракосочетание
1983

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
29.06.2013
Федоровские луга, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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