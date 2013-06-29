Савчик Сергей Владимирович
Место рожденияг. Белебей, Башкирская АССР, РСФСР, СССР
Дата рождения20.12.1957
Дата смерти29.06.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Белебей, Башкирская АССР, РСФСР, СССР
Бракосочетание
1983
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2013
Федоровские луга, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно