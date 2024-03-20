Дейше Адриан Васильевич
Место рожденияSaint Petersburg, Russian Federation
Дата рождения03.02.1886
Дата смерти09.11.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1917
Мать ребёнка: Дейше Елена Альбертовна
Moscow, Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дейше Елена Альбертовна
Работа или профессия
Неизвестно
Русский, советский и французский специалист по гидравлике
Смерть
09.11.1952
France
Похороны
Неизвестно
France