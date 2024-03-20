Дейше Адриан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейше Адриан Васильевич

Место рождения

Saint Petersburg, Russian Federation

Дата рождения

03.02.1886

Дата смерти

09.11.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Saint Petersburg, Russian Federation
Рождение ребёнка
29.05.1917

Сын: Дейша Георгий Адрианович

Мать ребёнка: Дейше Елена Альбертовна

Moscow, Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дейше Елена Альбертовна

Работа или профессия
Неизвестно
Русский, советский и французский специалист по гидравлике
Смерть
09.11.1952
France
Похороны
Неизвестно
France
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