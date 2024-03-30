Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Красников Николай Андреевич

Мать: не указана

Смерть
1959
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