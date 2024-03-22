Антонов Филипъ Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Филипъ Андреевич

Антонов Филипъ Андреевич

Место рождения

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1872 ст.

Дата смерти

20.05.1872

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872 ст.

Отец: Антонов Андрей Антонович

Мать: Антонова Елена Яковлевна

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Крещение
09.01.1872 ст.
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Преображенская церковь села Спас-Купля
Смерть
20.05.1872
Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Похоронен на церковном кладбище села Спас-Купля.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close