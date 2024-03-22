Антонов Филипъ Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1872 ст.
Дата смерти20.05.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1872 ст.
Отец: Антонов Андрей Антонович
Мать: Антонова Елена Яковлевна
Крещение
09.01.1872 ст.
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Преображенская церковь села Спас-Купля
Смерть
20.05.1872
Похоронен на церковном кладбище села Спас-Купля.