Арганди Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрганди Анна

Арганди Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арганди Винсенте

Отец ребёнка: Арганди Федерик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арганди Каталина

Отец ребёнка: Арганди Федерик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арганди Эмелин

Отец ребёнка: Арганди Федерик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арганди Федерик

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