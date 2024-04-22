Томингас Отто Хансович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1955
Дочь: Томингас Ирина Оттовна
Мать ребёнка: Томингас Лина Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.1955
Дочь: Каменская Валерия Оттовна
Мать ребёнка: Томингас Лина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томингас Лина Федоровна
Смерть
Неизвестно