Томингас Отто Хансович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томингас Отто Хансович

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
08.04.1955

Дочь: Томингас Ирина Оттовна

Мать ребёнка: Томингас Лина Федоровна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
22.04.1955

Дочь: Каменская Валерия Оттовна

Мать ребёнка: Томингас Лина Федоровна

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томингас Лина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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