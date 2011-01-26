Зайцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Николай

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Место рождения

Тулюшка, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

27.07.1949

Дата смерти

26.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Тулюшка, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
26.01.2011
Протвино, Протвино, Московская область
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