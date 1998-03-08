Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсова Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турченков Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
10.03.1938

Сын: Турченков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Турченков Фёдор Яковлевич

х. Горин
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турченков Фёдор Яковлевич

х. Горин
Рождение ребёнка
01.04.1952

Сын: Турченков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Турченков Фёдор Яковлевич

х. Ляпичево
Смерть
08.03.1998
х. Ляпичево

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