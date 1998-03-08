Турченкова (Барсова) Лукерья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барсова Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1938
Сын: Турченков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Турченков Фёдор Яковлевич
х. Горин
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турченков Фёдор Яковлевич
х. Горин
Рождение ребёнка
01.04.1952
Сын: Турченков Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Турченков Фёдор Яковлевич
х. Ляпичево
Смерть
08.03.1998
х. Ляпичево