Сушков Даниил Тарасович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Сушков Тарас Иванович
Мать: Сушкова Анна Макаровна
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Дочь: (Сушкова) Настасья Даниловна
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Дочь: Сушков Прокофий Данилович
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Сын: Сушков Прокофий Данилович
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Дочь: (Сушкова) Настасья Данилова
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Дочь: (Сушкова) Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Дочь: (Сушкова) Дарья Данилова
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Дочь: (Сушкова) Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна