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Сушков Даниил Тарасович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Сушков Тарас Иванович

Мать: Сушкова Анна Макаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сушков Петр Данилович

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сушков Гаврила Данилович

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сушкова) Настасья Даниловна

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сушков Егор Данилович

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Сушков Прокофий Данилович

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сушков Прокофий Данилович

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Сушкова) Настасья Данилова

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Сушкова) Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Сушкова) Дарья Данилова

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Сушкова) Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1831
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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