(Чаусова) Александра
Место рожденияКоновниценка,Кустанайской обл.,Карасу р-н
Дата рождения1914
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чаусов Василий
Мать: (Никоненко) Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубников Никифор
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Трубников Никифор
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Трубникова) Валентина
Отец ребёнка: Трубников Никифор
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Трубникова) Зоя
Отец ребёнка: Трубников Никифор
Рождение ребёнка
22.06.1954
Сын: Трубников Виктор
Отец ребёнка: Трубников Никифор
Рождение ребёнка
1956
Сын: Трубников Дмитрий
Отец ребёнка: Трубников Никифор
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно