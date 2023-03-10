(Чаусова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чаусова) Александра

Место рождения

Коновниценка,Кустанайской обл.,Карасу р-н

Дата рождения

1914

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чаусов Василий

Мать: (Никоненко) Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубников Никифор

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Трубников Никифор

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Трубникова) Валентина

Отец ребёнка: Трубников Никифор

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Трубникова) Зоя

Отец ребёнка: Трубников Никифор

Рождение ребёнка
22.06.1954

Сын: Трубников Виктор

Отец ребёнка: Трубников Никифор

Рождение ребёнка
1956

Сын: Трубников Дмитрий

Отец ребёнка: Трубников Никифор

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно

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