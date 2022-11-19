Аксенова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1954

Отец: Аксенов Василий

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
11.09.1973

Сын: Соколов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Соколов Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Анатолий Егорович

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