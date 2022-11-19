Аксенова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1954
Отец: Аксенов Василий
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
11.09.1973
Сын: Соколов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Соколов Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Анатолий Егорович