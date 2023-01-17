Кондрашова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1889
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Кондрашов Наум
Рождение ребёнка
26.09.1890
Сын: Кондрашов Григорий
Отец ребёнка: Кондрашов Наум
Рождение ребёнка
12.08.1892
Сын: Кондрашов Иоанн
Отец ребёнка: Кондрашов Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Наум
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от водянки