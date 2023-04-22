Матюхина Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1904 ст.
Рождествено-1, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.
Сын: Матюхин Петр Александрович
Отец ребёнка: Матюхин Александр Петрович
Смерть
Неизвестно