Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна

Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сушков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Сушкова (Сушков) Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1853

Сын: Сушков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Сушков (Сушков) Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.