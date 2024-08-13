Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Сушкова (Сушков) Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
03.06.1853
Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Сушков (Сушков) Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Сушков Алексей Филиппович