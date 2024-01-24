Шевелина (Пахомова) Мария Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974
Бракосочетание
01.10.1994
Михалёво, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1995
Дочь: Лукьянец Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Шевелин Валерий Вячеславович
Рождение ребёнка
19.08.2003
Отец ребёнка: Шевелин Валерий Вячеславович