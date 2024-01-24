Шевелина (Пахомова) Мария Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелина (Пахомова) Мария Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974

Отец: Пахомов Вячеслав Григорьевич

Мать: Пахомова Наталья Владимировна

Бракосочетание
01.10.1994

Муж: Шевелин Валерий Вячеславович

Михалёво, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1995

Дочь: Лукьянец Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Шевелин Валерий Вячеславович

Рождение ребёнка
19.08.2003

Сын: Шевелин Фёдор Валерьевич

Отец ребёнка: Шевелин Валерий Вячеславович

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