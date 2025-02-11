Севастьян Спиридонов 1778 — найти родственников по фамилии на Familio

Севастьян Спиридонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1778, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 1846, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Супруги
Василиса Кузьмина1778 г.р.
Дети
Сергей Севастьянов1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Кузьмина

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сергей Севастьянов

Мать ребёнка: Василиса Кузьмина

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
1846
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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