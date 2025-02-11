Севастьян Спиридонов
мужской, родился 1778, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 1846, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Супруги
Василиса Кузьмина1778 г.р.
Дети
Сергей Севастьянов1802 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Кузьмина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сергей Севастьянов
Мать ребёнка: Василиса Кузьмина
Смерть
1846
Место жительства
1850