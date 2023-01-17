Птицын Леонид Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицын Леонид Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Птицын Иван Васильев

Мать: Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Белла

Мать ребёнка: Птицына Алиса

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Птицына Алиса

Рождение ребёнка
1940

Сын: Птицын Анатолий

Мать ребёнка: Птицына Алиса

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птицына Алиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птицына Алиса

Работа или профессия
Неизвестно
известный местный фотограф
Место жительства
Неизвестно
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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