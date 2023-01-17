Птицын Леонид Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Птицын Иван Васильев
Мать: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Белла
Мать ребёнка: Птицына Алиса
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Птицына Алиса
Рождение ребёнка
1940
Сын: Птицын Анатолий
Мать ребёнка: Птицына Алиса
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Птицына Алиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Птицына Алиса
Работа или профессия
Неизвестно
известный местный фотограф
Место жительства
Неизвестно
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно