Wiebe (Dyck) Elizabeth D P 17.10.1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Wiebe (Dyck) Elizabeth D P

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.10.1828

умерла 26.12.1876

Супруги
Wiebe Gerhard25.07.1827 г.р.
Дети
Wiebe Johann D06.01.1853 г.р.
Wiebe Gerhard D.03.12.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Муж: Wiebe Gerhard

Супруг(-а): Elizabeth D P Wiebe (Dyck)

Рождение ребёнка
06.01.1853

Сын: Wiebe Johann D

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard

Рождение ребёнка
03.12.1854

Сын: Wiebe Gerhard D.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard

Рождение ребёнка
14.06.1857

Сын: Wiebe Isbrand D.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard

Рождение ребёнка
23.03.1859

Сын: Wiebe Heinrich D.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
04.01.1865

Сын: Wiebe Peter D.

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard

Рождение ребёнка
04.01.1865

Сын: Wiebe Jacob Dietrich

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard

Рождение ребёнка
17.08.1868

Сын: Wiebe Diedrich D

Отец ребёнка: Wiebe Gerhard

Россия

Смерть
26.12.1876

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