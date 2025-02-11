Wiebe (Dyck) Elizabeth D P
женский, родилась 17.10.1828
умерла 26.12.1876
Супруги
Wiebe Gerhard25.07.1827 г.р.
Дети
Wiebe Johann D06.01.1853 г.р.
Wiebe Gerhard D.03.12.1854 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
17.10.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Муж: Wiebe Gerhard
Рождение ребёнка
06.01.1853
Сын: Wiebe Johann D
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard
Рождение ребёнка
03.12.1854
Сын: Wiebe Gerhard D.
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard
Рождение ребёнка
14.06.1857
Сын: Wiebe Isbrand D.
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard
Рождение ребёнка
23.03.1859
Сын: Wiebe Heinrich D.
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1865
Сын: Wiebe Peter D.
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard
Рождение ребёнка
04.01.1865
Сын: Wiebe Jacob Dietrich
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard
Рождение ребёнка
17.08.1868
Сын: Wiebe Diedrich D
Отец ребёнка: Wiebe Gerhard
Россия
Смерть
26.12.1876