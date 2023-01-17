Шихова (Мецлер) Марта Рихардовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1914
Дата смерти20.01.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: Мецлер Рихард Александрович
Мать: не указана
Место жительства
С 1914
Рождение ребёнка
17.12.1948
Дочь: Шихова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
20.01.1983
Место жительства
До 1983