Шихова (Мецлер) Марта Рихардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Мецлер) Марта Рихардовна

Шихова (Мецлер) Марта Рихардовна

avatar

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

20.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: Мецлер Рихард Александрович

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1914
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1948

Дочь: Шихова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
20.01.1983
Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
До 1983
Орск, город Орск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close