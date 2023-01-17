Бянкина Фетинья(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бянкина Фетинья(?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Бянкин Георгий Николаевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонида Георгиевна

Отец ребёнка: Бянкин Георгий Николаевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бянкин Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Бянкин Георгий Николаевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бянкин Георгий Николаевич

Смерть
После 1923
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