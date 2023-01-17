Бянкина Фетинья(?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Бянкин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонида Георгиевна
Отец ребёнка: Бянкин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Бянкин Георгий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1923