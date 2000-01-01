Лазебная Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елена Антоновна
Отец ребёнка: Лазебный Антон Петрович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Лазебный Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно