Лазебная Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебная Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елена Антоновна

Отец ребёнка: Лазебный Антон Петрович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Лазебный Антон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазебный Антон Петрович

Смерть
Неизвестно
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