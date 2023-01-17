Förderer Peter
Место рождения
Дата рождения01.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1890
Отец: Förderer Franz
Мать: Förderer Barbara
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Förderer Nikodemus
Мать ребёнка: Förderer Matilda
Рождение ребёнка
01.09.1925
Сын: Förderer Nikolaus
Мать ребёнка: Förderer Matilda
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Merklinger Katharina
Мать ребёнка: Förderer Matilda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Förderer Matilda
Смерть
Неизвестно