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Förderer Peter

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

01.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1890

Отец: Förderer Franz

Мать: Förderer Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Förderer Nikodemus

Мать ребёнка: Förderer Matilda

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.09.1925

Сын: Förderer Nikolaus

Мать ребёнка: Förderer Matilda

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Merklinger Katharina

Мать ребёнка: Förderer Matilda

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Förderer Matilda

Смерть
Неизвестно
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