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Негодяев Максим Гаврилович

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Негодяев Гавриил Павлович

Мать: Негодяева Евдокия Игнатьевна

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1901

Дочь: Негодяева Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Негодяева Зиновья Ивановна

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
восприемники Таганрогский мещанин Лев Васильев Станкевский и крестьянка деревни Петроогоровки Ульяния Феодорова Савченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негодяева Зиновья Ивановна

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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