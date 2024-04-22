Негодяев Максим Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
04.08.1901
Дочь: Негодяева Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Негодяева Зиновья Ивановна
восприемники Таганрогский мещанин Лев Васильев Станкевский и крестьянка деревни Петроогоровки Ульяния Феодорова Савченко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно