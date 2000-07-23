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Докшина София Сергеевна
Докшина София Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.2000
Пол
Женский
Отец
Докшин Сергей Александрович
1979 г.р.
Мать
Докшина (Титова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2000
Отец:
Докшин Сергей Александрович
Мать:
Докшина Мария
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