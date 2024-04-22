Крюкова (Терехина) Павла Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1903 ст.
Дата смерти23.12.1944
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903 ст.
Бракосочетание
27.10.1922
Комарово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.01.1927
Сын: Крюков Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Лягушина, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Турицына Турицина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Смерть
23.12.1944