Крюкова (Терехина) Павла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Терехина) Павла Николаевна

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Место рождения

Кулики

Дата рождения

07.02.1903 ст.

Дата смерти

23.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903 ст.

Отец: Терехин Николай Михайлович

Мать: Терехина Евдокия Андреевна

Бракосочетание
27.10.1922

Муж: Крюков Василий Иванович

Комарово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.01.1927

Сын: Крюков Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Лягушина, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Турицына Турицина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
23.12.1944
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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