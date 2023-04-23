Екимов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.2016
Дочь: Екимова Вероника Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.2019
Сын: Екимов Владислав Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край