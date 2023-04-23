Екимов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.2016

Дочь: Екимова Вероника Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.2019

Сын: Екимов Владислав Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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