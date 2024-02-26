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Татьяна Васильевна

Место рождения

Трестна, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Трестна, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лебедева (Смирнова) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович

Смерть
Неизвестно

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