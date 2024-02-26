Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лебедева (Смирнова) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Смирнов (Род Киброн) Леонтий Киприянович
Смерть
Неизвестно