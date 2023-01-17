Ерошенко Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Ерошенко Агафия Сер.
Талды-Курганская обл., г. Семиречье
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ерошенко Андрей Максимович
Мать ребёнка: Ерошенко Агафия Сер.
Рождение ребёнка
09.01.1923
Сын: Ерошенко Григорий Максимович
Мать ребёнка: Ерошенко Агафия Сер.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошенко Агафия Сер.
Смерть
Неизвестно