Лапина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1948

Сын: Лапин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Мкртычян Вагак

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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