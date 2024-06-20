Михеева (Горшунова) Антонина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Горшунова) Антонина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Горшунов Трофим Трофимович

Мать: Горшунова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
01.11.1938

Дочь: Гурьянова (Михеева) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Ильич

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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