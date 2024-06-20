Михеева (Горшунова) Антонина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Горшунов Трофим Трофимович
Мать: Горшунова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1938
Дочь: Гурьянова (Михеева) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Ильич
Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно