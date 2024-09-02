Еремеев Христофор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Христофор

Место рождения

Лопатино

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

06.02.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Александров Еремей

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1862 ст.

Жена: Михайлова Анисья

Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.06.1863

Сын: Христофоров Петр

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.11.1864 ст.

Дочь: Христофорова Варвара

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.11.1867 ст.

Дочь: Христофорова матрона

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.10.1870 ст.

Дочь: Христофорова Пелагея

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.08.1873

Дочь: Христофорова Устинья

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.09.1876 ст.

Дочь: Христофорова Анна

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.05.1878

Дочь: Христофорова Гликерия

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.

Дочь: Христофорова Параскева

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.

Сын: Христофоров Михаил

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
06.02.1897 ст.

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