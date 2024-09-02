Еремеев Христофор
Место рожденияЛопатино
Дата рождения1842 ст.
Дата смерти06.02.1897 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Александров Еремей
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1862 ст.
Жена: Михайлова Анисья
Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.06.1863
Сын: Христофоров Петр
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
22.11.1864 ст.
Дочь: Христофорова Варвара
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
04.11.1867 ст.
Дочь: Христофорова матрона
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
03.10.1870 ст.
Дочь: Христофорова Пелагея
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
27.08.1873
Дочь: Христофорова Устинья
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
03.09.1876 ст.
Дочь: Христофорова Анна
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
09.05.1878
Дочь: Христофорова Гликерия
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.
Дочь: Христофорова Параскева
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.
Сын: Христофоров Михаил
Мать ребёнка: Михайлова Анисья
Смерть
06.02.1897 ст.