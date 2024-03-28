Штуль Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтуль Юрий

Штуль Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1966

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1945 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1966

Отец: Штуль Виталий

Мать: Штуль (Гладкова) Галина

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.04.1987

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1988

Сын: Штуль Валентин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1989

Дочь: (Штуль) Алена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1994

Дочь: (Штуль) Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.