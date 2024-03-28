Штуль Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1966
Отец: Штуль Виталий
Мать: Штуль (Гладкова) Галина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.04.1987
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1988
Сын: Штуль Валентин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1989
Дочь: (Штуль) Алена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1994
Дочь: (Штуль) Анастасия
Мать ребёнка: не указана