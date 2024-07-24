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Тюленева Мария Михайловна

Место рождения

Ярославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково

Дата рождения

03.10.1909

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1909

Отец: Тюленев Михаил Федорович

Мать: Крылова Евгения Дмитриевна

Ярославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеункова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Пеунков Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
29.02.1932

Муж: Пеунков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.11.1941

Дочь: Пеункова Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Пеунков Сергей Евгеньевич

Смерть
1981

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