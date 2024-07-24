Тюленева Мария Михайловна
Место рожденияЯрославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково
Дата рождения03.10.1909
Дата смерти1981
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1909
Ярославская обл(Ивановская), Гаврилов-Ямский район, д. Кузовково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеункова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Пеунков Сергей Евгеньевич
Бракосочетание
29.02.1932
Рождение ребёнка
17.11.1941
Дочь: Пеункова Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Пеунков Сергей Евгеньевич
Смерть
1981