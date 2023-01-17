Калапов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапов Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Калапов Николай Игнатьевич

Мать: Калапова Елизавета Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя

Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
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